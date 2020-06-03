Хельсинки, , 07:58 — REGNUM С начала июня церкви в Финляндии смогут открыть двери для своих прихожан. Финские власти разрешили публичные богослужения. Об этом 2 июня сообщила финская газета Svenska Yle.

С наступлением лета власти Финляндии снимают ограничения для верующих. Ранее они были установлены для предотвращения рисков заболевания COVID-19 среди прихожан. Однако Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии отмечает, что церкви будут открыты для посещения при соблюдении санитарных мер.

Финская Церковь разработала ряд рекомендаций, соблюдение которых требуется от священнослужителей и прихожан. В частности, в течение богослужения одна церковь может принять не более 500 человек. При этом, прихожане должны быть размещены в пространстве таким образом, чтобы соблюдалась необходимая дистанция между ними. Разрешается осуществлять причастие, но подчеркивается, что возможность проведение данной процедуры, в конечном счете, устанавливает каждая епархия. Рекомендуется избегать привлечения к богослужению хора, так как музыка может проигрываться с помощью электронной аппаратуры.