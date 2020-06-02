Волгоград, , 14:27 — REGNUM 30-летнего жителя Астраханской области признали виновным в контрабанде краснокнижных рыб — он с сообщниками занимался поставками рыбной продукции из астраханского региона в Волгоград. По оценкам экспертов, сумма ущерба превысила 20 млн рублей, сообщили 2 июня в пресс-службе СК РФ по Волгоградской области.

Злоумышленники вели торговлю с августа 2018 года по апрель 2019 года. Они занимались поставками икры и туш рыбы семейства осетровых с территории Астраханской области в Волгоград. В мае 2019 года обвиняемый приобрёл у браконьеров 11 туш русского осетра и пять частей одной туши белуги. Их он пытался перевести к себе домой в село Маково, но был задержан сотрудниками полиции.

В июле 2019 года правоохранительные органы пресекли этот канал поставок. В ходе обысков у членов членов организованной группы было изъято 130 туш осетра и более 20 кг икры рыб семейства осетровых. Сумм ущерба от преступной деятельности составила свыше 20 миллионов рублей.

Астраханец на стадии предварительного расследования признал свою вину и стал сотрудничать со следствием. Суд приговорил его к двум годам и семи месяцам лишения свободы условно и к штрафу в размере 170 тысяч рублей.