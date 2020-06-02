Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Многие пациенты, которые переболели COVID-19, жаловались на потерю обоняния. При этом у некоторых из них рецепторы так и не восстановились, поэтому обоняние и вкус могут к ним не вернуться уже никогда. Об этом со ссылкой на американских врачей сообщает газета The Wall Street Journal.

Читайте также: Проценко рассказал о потере обоняния и осязания при COVID-19

Так, о потере обоняния сообщил 23-летний Мэтт Ньюи, который оправился от коронавирусной инфекции в марте. Он хотел понюхать духи, но ничего не почувствовал.

Издание отмечает, что у ряда пациентов способность чувствовать вкус и запах не восстанавливалась даже после того, как другие симптомы инфекции проходили. Почти у четверти переболевших COVID-19 вкусовые и обонятельные ощущения восстановились две недели спустя после выздоровления.

Ранее по теме: Вирусолог: коронавирус напрямую взаимодействует с нервной тканью

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подобных симптомах коронавирусной инфекции заявлял и главный врач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко, который сам заразился SARS-CoV-2. Он назвал внезапное исчезновение обоняния и осязания очень характерным признаком заболевания, который раньше редко встречался при простудах. Например, человек перестаёт ощущать запах кофе или привычного парфюма. При тяжёлом течении болезни наблюдается потеря массы тела.