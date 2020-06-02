Нур-Султан, , 14:16 — REGNUM Прозрачность и открытость Единого национального тестирования в Казахстане обеспечат за счет организации трансляции экзамена. Об этом 2 июня заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

Премьер-министр поручил профильным ведомствам обеспечить качественное тестирование с соблюдением всех санитарных требований. Кроме того, главам регионов поручено организовать перевозку абитуриентов к месту проведения тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Единое национальное тестирование в Казахстане планируют сдавать 131 тыс. выпускников школ, что на 12% больше, чем в 2019 году. Экзамен будет проходить с 20 июня по 5 июля.

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