Киев, , 14:17 — REGNUM Мужчине, которого задержали на киевском мосту Метро с муляжом бомбы, вручены документы о подозрении, сообщила 2 июня пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отметили в пресс-службе, задержанный хотел привлечь внимание общества к своим жизненным проблемам. Оружия и взрывчатки на момент задержания при нём не было. «Минёру» грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве задержали жителя Киевской области 1988 года рождения, который сообщил о минировании одного из мостов и стоял с фальшивой «бомбой», пока его не задержал спецназ.

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