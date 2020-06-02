Уфа, , 16:40 — REGNUM Женщина, подозреваемая в Башкирии в покушении на убийство своего новорождённого ребенка, готова забрать его себе. Об этом 2 июня сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на материалы передачи, которая транслировалась на одном из центральных телеканалов.

По информации журналистов, подозреваемая благодарила людей, которые спасли ее новорожденного сына и выразила желание забрать его себе. По ее словам, они разошлись с отцом новорожденного ребенка, и у нее началось сильное кровотечение. Поэтому якобы она не понимала, что делала.

По ее словам, родившись, ребенок издавал тихие звуки, и она не понимала, живой он или нет, поэтому она «отнесла ребенка в мусорный бак».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в середине мая в г. Туймазы в Башкирии дворник нашел в мусорном баке новорожденного. Он отогрел малыша и передал бригаде скорой помощи. Вскоре стражи порядка установили 36-летнюю женщину, подозреваемую в этом преступлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело признакам покушения на убийство новорожденного.

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