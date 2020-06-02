Калуга, , 14:13 — REGNUM Главный врач калужской областной инфекционной больнице Елена Алёшина в связи с ухудшением здоровья переведена для дальнейшего лечения в Москву. В родной больнице ей не смогли сделать спиральную компьютерную томографию. Об этом 2 июня сообщает сетевое издание «Калужские новости» со ссылкой на один из местных телеграмм-каналов. В министерстве здравоохранения Калужской области корреспонденту ИА REGNUM официально не подтвердили, но и не опровергли информацию о переводе Елены Алёшиной для дальнейшего лечения в Москву.

В калужской областной инфекционной больнице Иллюстрация ИА REGUN

Ранее на вопрос о том, почему в главной инфекционной больнице региона нет аппарата компьютерной томографии, хотя именно он предпочтителен при диагностике коронавируса, ответил врио калужского губернатора Владислав Шапша.

«В областной инфекционной больнице есть рентгенологический аппарат с хорошим цифровым разрешением, который способен определять наличие пневмонии для установки диагноза коронавирусной инфекции. Среди требований, предъявляемых Минздравом РФ к оснащению инфекционных больниц, нет обязательного условия по оснащению аппаратами КТ. Так как и другие методы диагностики (тесты, рентген) так же информативны. Недавно калужская областная инфекционная больница прошла плановую проверку: все необходимые требования соблюдены», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус ранее был подтверждён у главного врача областной инфекционной больницы и калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елены Алёшиной.

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