Москва, , 14:32 — REGNUM 1 июля является оптимальной датой для голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом в ходе телемоста 2 июня заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Тот факт, что в тот же период времени будет проходить единый государственный экзамен (ЕГЭ), поможет обеспечить санитарно-эпидемиологическую обработку в школах, которая будет действовать и в период голосования.

«Со всех точек зрения это оказалась оптимальная дата. Оптимальный вариант», — заявила Памфилова.

Причём во время голосования будут предприняты меры «санитарного», а не «социального» дистанцирования, заявила Памфилова.

«Социальная дистанция — это пропасть между олигархом и бомжом. А мы обеспечим санитарную дистанцию», — сказала глава ЦИК РФ.

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