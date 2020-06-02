Джакарта, , 14:25 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Индонезии в настоящее время превысило 27,5 тысячи человек. Об этом 2 июня сообщает минздрав страны.

Согласно данным ведомства, на сегодняшний день в стране общее число выявленных зараженных коронавирусом составляет 27 549 случаев.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Индонезии стало 1 663 пациента. При этом 7 935 человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 3 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом впервые за два месяца было выявлено на территории Ирана за прошедшие сутки.