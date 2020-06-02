Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:00 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) не станут организовывать шествие 24 июня 2020 года. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев.

В эфире «Ура.ру» Пинаев сказал, что город не вошёл в список муниципалитетов, где согласовали проведение шествия.

«Но я и не сторонник организации сейчас каких-то массовых мероприятий», — добавил глава города.

Градоначальник считает. что в Тагиле проходит всплеск заболеваемости COVID-19, а проведение шествия могло бы усугубить данную ситуацию

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