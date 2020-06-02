Новосибирск, , 13:57 — REGNUM Прокуратура Новосибирска проверила законности формирования и выдачи детям наборов продуктов питания.

Как уточнили в ведомстве, основанием для проверки послужили обращения граждан и публикации СМИ о поставках некачественных продуктовых наборов для школьников.«Прокуроры вскрыли нарушения законодательства при формировании школами продуктовых наборов для обеспечения питания детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в новосибирской прокуратуре.

Установлено, что выданные продуктовые наборы не соответствуют примерному перечню, утвержденному приказом министра образования Новосибирской области, контракты на оказание услуг были заключены без соблюдения положений законодательства о контрактной системе и Гражданского кодекса Российской Федерации. В некоторых случаях продуктовые наборы были поставлены не в полном объёме и без сопровождающих документов.

Проверки проведены в 13 средних общеобразовательных школах и гимназиях Новосибирска, а также в трёх организациях-поставщиках продуктовых наборов.

Руководителям образовательных учреждений и фирмам — поставщикам было внесено представления.