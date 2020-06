Вашингтон, , 13:54 — REGNUM В сети появилась запись геймплея из отменённой игры про Мстителей. Её опубликовали 1 июня на YouTube-канале PtoPOnline.

В ролике можно увидеть отрывки из прохождения игры за Железного человека, Тора, Халка и Капитана Америку. По изначальной задумке разработчиков, проект должен был стать экшеном от первого лица, в котором герои сражаются со скруллами.

Напомним, Мстители — это популярная команда супергероев из комиксов издательства Marvel. Их приключения также легли в основу одноимённой серии фильмов.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith

Читайте развитие сюжета: В Японии выпустят сакэ с изображением героя игры Pac-Man