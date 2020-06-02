Иваново, , 13:53 — REGNUM 91-летний мужчина с положительным тестом на коронавирус скончался в Ивановской области, об этом на брифинге 2 июня сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

«И сегодня у нас ещё один летальный случай — пациент, 91 год, очень тяжелое течение болезни, находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Этот случай мы подадим в официальную статистику», — сообщил глава облздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 2 июня сообщалось о 18 умерших пациентах с коронавирусом в регионе, таким образом, их число выросло до 19. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.