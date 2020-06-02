Анкара, , 13:55 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали свыше 2,4 млн корней каннабиса и порядка 235 кг марихуаны. Об этом 2 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, операция по борьбе с незаконным оборотом наркотической продукции была проведена в провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке страны.

Наркотики были найдены в мешках, спрятанных под землей в лесных массивах сельской местности провинции. По данным журналистов, данная партия стало крупнейшей из изъятых в 2020 году.

Напомним, за 2019 год правоохранительными органами Турции было конфисковано свыше 40 тонн марихуаны и 40 млн корней каннабиса.