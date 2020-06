Санта-Моника, США, , 13:50 — REGNUM В сети появился новый рекламный ролик предстоящей игры The Last of Us: Part II, предназначенный для показа по ТВ. Его на своём YouTube-канале 2 июня опубликовал пользователь с ником Dinjooh.

В тизер-трейлере Элли (главная героиня игры) сражается с заражёнными и мародёрами. На фоне при этом играет песня True Faith (группы New Order) в её исполнении.

Напомним, релиз The Last of Us: Part II ожидается 19 июня 2020 года. Игра будет доступна только на консоли PS4.

Читайте ранее в этом сюжете: The Soroboreans: анонсировано новое дополнение для игры Outward

Читайте развитие сюжета: Опубликована запись прохождения отменённой игры про команду Мстителей