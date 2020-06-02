Москва, , 13:50 — REGNUM В России выпущена в оборот первая партия лекарственного препарата «Эмицизумаб», маркированного специальным криптокодом в соответствии с требованиями национального проекта по мониторингу движения лекарственных средств. Об этом 2 июня сообщает портал GMP News.

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Уточняется, что лекарство в количестве 600 упаковок поставила швейцарская компания «Рош» (Roche). Оно будет использоваться для обеспечения потребности в «Эмицизумабе» пациентов в рамках региональных программ льготного лекарственного обеспечения.

Как пояснила руководитель отдела регистрации и обеспечения качества лекарственных препаратов АО «Рош-Москва» Наталия Назарова, нанесённый на препарат код «позволяет любому участнику товаропроводящей цепочки, в том числе пациенту, с помощью мобильного приложения удостовериться в подлинности конкретной упаковки препарата».

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Добавим, что «Эмицизумаб» — инновационный препарат для подкожного введения, который применяется для профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией А.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года комиссия Минздрава РФ по формированию перечней лекарственных препаратов приняла решение расширить перечень лекарственных препаратов для медицинского применения на 2021 год десятью новыми позициями. В этот список вошёл и «Эмицизумаб».