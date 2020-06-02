Москва, , 13:49 — REGNUM Образовательный центр «Сириус» вместе с Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского запускает Всероссийскую летнюю программу дистанционного образования для воспитанников музыкальных школ и их педагогов, а также стажировки для своих выпускников. Платформой для приема заявок на обучение станет система «Сириус.Онлайн», сообщили сегодня, 2 июня, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра.

Для выявления и профессионального развития талантливых ребят в сфере музыкального исполнительства «Сириус» запускает Всероссийский образовательный онлайн-курс по 13 специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, арфа, флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, саксофон.

К участию приглашаются 130 молодых музыкантов 11−17 лет из регионов России, проявившие стремление и способности к освоению профессии исполнителя-солиста в академической музыке.

Важно, что принять участие могут только дети, которые еще не обучались на программах «Сириуса». Прием заявок откроется 10 июня на платформе «Сириус.Онлайн» — эксперты оценят навыки кандидатов по видеозаписям. Обучение пройдет с 6 июля по 26 августа. Итогом трехнедельного курса станут 13 отчетных онлайн-концертов и один гала-концерт, на котором выступят участники, показавшие лучшие результаты обучения. Координировать проект в регионах будут региональные центры, работающие по модели «Сириуса». Участники с наивысшими баллами по результатам мастер-классов смогут попасть на очную образовательную программу в «Сириус» без дополнительного конкурсного отбора в 2020—2021 годах.

«Музыкальное лето» — это развернутое, сформулированное решение, которое даст развитие всему музыкально-исполнительскому искусству в России, и особенно его академическому направлению.

Проект позволит донести до каждого ребенка, учителя и родителя в регионах культуру и красоту музыкального искусства, передать крепкую школу исполнительского мастерства, которой мы гордимся, чтобы дети мечтали стать великими музыкантами, как мы когда-то мечтали стать космонавтами. И даже если ребята не станут великими, они смогут в дальнейшем прогрессировать в своих мыслях и целях, чтобы искусство в нашей стране развивалось по всем направлениям.

Эта большая информационная работа поможет многим детям показать себя без страха проиграть, не суметь, и на это посмотрят люди — первые поклонники творчества ребят. Наши педагоги смогут увидеть маленький талант в ребенке, который, возможно, побоялся подать заявку в Центр, и будут работать с этим ребенком дальше», — объяснила руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.

Кроме того, в июле и августе Образовательный центр и его партнеры — учреждения культуры и действующие региональные центры по работе с талантами — организуют серию онлайн-выступлений и творческих встреч с участием грантополучателей и выпускников «Сириуса», лауреатов конкурса молодых музыкантов «Созвездие». До 15 из них смогут пройти стажировку.

Второй частью Всероссийского образовательного проекта «Музыкальное лето» станет 36-часовой онлайн-курс повышения квалификации для педагогов профильных учреждений, рассчитанный на 1300 человек — по 100 преподавателей в каждой из 13 специальностей. Модуль проводится для развития системы образования в области культуры и искусства и распространения опыта ведущих мастеров музыкальной педагогики.

Принять участие могут преподаватели исполнительских дисциплин детских музыкальных школ и школ искусств, образовательных учреждений среднего профессионального образования во всех регионах. Слушатели познакомятся с методами работы ведущих педагогов страны, понаблюдают за различными этапами их занятий с учениками на мастер-классах, прослушают лекции и станут зрителями онлайн-концертов. Курс пройдет с 3 по 24 августа. Заявку можно подать с 15 июня в системе «Сириус.Онлайн».

"Мы сделали программу повышения квалификации для более чем тысячи человек, это беспрецедентный охват в академической музыке. Участники смогут посмотреть на разнообразные методики преподавания и на то, как работают их коллеги, системно воспитывающие победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов.

Мы также нацелены привлечь из числа участников новых людей с новыми инициативами, которые продолжат работать с детьми как в «Сириусе», так и в региональных центрах по его модели. Мы сможем понять уровень каждого педагога, направить и развить его, организовать работу наиболее мотивированных учителей у наших партнеров. Это экспертиза всероссийского масштаба, которую никто никогда не делал», — подчеркнула Елена Шмелёва.

Всероссийский онлайн-курс является первым, заочным этапом программы по выявлению и поддержке талантливых преподавателей, стремящихся к профессиональному росту. По 2−3 участника из каждого направления, получившие наивысшую оценку, пройдут на следующий этап курса, где смогут провести урок со своим учеником в онлайн-присутствии педагога-эксперта с последующим методическим разбором.

Успешные участники второго этапа (до 20 человек по всем направлениям), приедут на третий этап курса — расширенную программу повышения квалификации в 72 часа в рамках ежегодного Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» — в Образовательный центр «Сириус» летом 2021 года. В программе также — посещение всех мероприятий конкурса и мастер-классов образовательной программы «Музыкально-исполнительское искусство», концерты, встречи с участниками и членами жюри.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания по организации образования в условиях COVID-19, которое провёл 21 мая российский президент Владимир Путин, руководитель Фонда «Талант и успех» и Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва представила концепцию умного отдыха для школьников. В реализации проекта помогут региональные центры, создаваемые по модели «Сириуса», спортивные федерации, образовательные учреждения в области искусства, университеты, научно-исследовательские институты и индустриальные партнеры Центра.

Глава государства подчеркнул тогда, что тема детского летнего отдыха сейчас особенно важна для миллионов российских семей: предприятия и организации в ближайшие месяцы будут восстанавливать деловую активность, и не все родители смогут взять отпуск, чтобы провести время с детьми.