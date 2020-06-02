Воронеж, , 13:48 — REGNUM Случай заражения коронавирусом подтверждён в дежурной группе детского сада в Воронеже. Массовое заражение детей удалось предотвратить. Об этом заявил руководитель регионального департамента образования, науки и молодёжной политики Олег Мосолов.

«Были случаи в городе, например, когда в открытой группе фиксировали инфицированного сотрудника. Мы были вынуждены выполнять карантинные мероприятия. Так же был пример, когда мама ребёнка заразилась», — рассказал в интервью «Вести Воронеж» Мосолов.

При этом, отметил Мосолов, дежурные группы в детсадах оказались крайне востребованными у воронежцев. На данный момент группы действуют в 50 детских садах в регионе, в них зачислены более 900 детей. Число дежурных групп планируют расширять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дежурные группы в Воронеже заработали лишь с 20 мая, при том что большинство воронежцев с 12 мая уже вернулись к работе.