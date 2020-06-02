Квебек, Канада, , 13:43 — REGNUM Состоялся анонс дополнения The Soroboreans для игры Outward. О нём сообщалось 1 июня на официальном сайте издательства Deep Silver.

На PC дополнение выйдет 16 июня 2020 года, а на консолях — 7 июля 2020 года. В нём геймеров ожидают новые подземелья, оружия и необычные игровые механики.

Напомним, Outward — это игра в жанре «ролевого симулятора выживания», события которой разворачиваются в выдуманном фэнтези-мире. Проект получил неоднозначные отзывы от геймеров и критиков.

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