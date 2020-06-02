Москва, , 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад. Об этом 2 июня заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если бы не было тенденции на улучшение, президент не принял бы решение о дате голосования. Глава Роспотребнадзора вместе со своими специалистами дала добро на это», — сказала Памфилова.

По её словам, ЦИК уже предпринимает меры, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность во время голосования.

«Мы конечно перестраховываемся. Никто в мире не исключает второй волны и все страны в той или иной степени будут пользоваться мерами безопасности ещё долго», — заявила Памфилова.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЦИК назвали число регионов РФ, где 1 июля пройдет электронное голосование

Читайте развитие сюжета: Памфилова: «Социальная дистанция – это пропасть между олигархом и бомжом»