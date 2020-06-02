Брюссель, , 13:44 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Бельгии за прошедшие стуки составило только 98 человек. Об этом 2 июня рассказали в кризисном штабе минздрава страны.

При этом накануне в стране было выявлено 136 новых зараженных коронавирусом. Также сообщается, что общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране теперь стало 58 615 человек.

Кроме этого, за минувшие 24 часа в Бельгии от COVID-19 умерли 19 пациентов, в результате чего общее число летальных исходов теперь составляет 9 505.

При этом известно, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии в стране находится 166 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве за минувшие 24 часа увеличилось на четыре и достигло 1682.