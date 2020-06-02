Кировск, Ленинградская область, , 14:00 — REGNUM В Ленинградской области задержана директор МУП «Водоканал Кировского района», которую подозревают в превышении должностных полномочий и искусственном создании кредиторской задолженности на сумму более 630 млн рублей. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ленинградской области.

Следствием установлено, что подозреваемая, зная, что в городе начата процедура перехода МУП «Водоканал Кировского района» в государственную собственность, путем присоединения к ГУП «Леноблводоканал», заключала экономически необоснованные договоры.

Директор МУП подписала соглашения, стоимость которых превышала 10% от уставного фонда предприятия. Администрация Кировского района Ленобласти данные сделки, как учредитель МУП, не согласовывала.

«В результате умышленных преступных действий подозреваемой с неустановленными лицами в течение года создана кредиторская задолженность МУП «Водоканал Кировского района» на сумму свыше 634 млн рублей», — отметили в СК.

Эти действия руководства «Водоканала Кировского района» привели к искусственному образованию задолженности перед организациями и к тому, что в суд поступило заявление о признании МУП банкротом.

В отношении директора МУП «Водоканал Кировского района» органами СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий»).

В настоящее время идут обыски, изымается документация, подтверждающая факты преступной деятельности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти неоднократно обращали внимание на проблему с недобросовестными концессиями, которые вместо модернизации обслуживаемых сетей в районах области только незаконно обогащались.

Правительством региона было принято решение об объедении муниципальных предприятий в единый ГУП «Леноблводоканал». На эти цели из регионального бюджета только в 2020 году выделяют 2,5 млрд рублей.

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