Стокгольм, , 13:51 — REGNUM В Швеции за последнюю неделю выросли объемы тестирования на выявление коронавирусной инфекции среди населения. За прошедший семидневный период было проведено чуть менее 36 500 тестов. Однако этого все равно не достаточно. Об этом 2 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, на прошлой неделе количество взятых тестов на выявление коронавируса увеличилось до чуть менее 36 500.

Таким образом, объемы тестирования в стране увеличились 20% по сравнению с предшествующей неделей, так как в течение нее было взято всего 29 000 образцов.

Однако даже двадцати процентное увеличение количества проведенных тестов на прошлой неделе является недостаточным. Напомним, что правительство Швеции установило плановый показатель на уроне 100 000 тестов в неделю.

Тем не менее, журналисты подчеркивают, что цифра в 36 500 тестов является самой большой с момента объявления о начале сбор проб по всей Швеции.