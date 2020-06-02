Москва, , 13:34 — REGNUM Ректор Сеченовского университета Москвы, академик Пётр Глыбочко заразился коронавирусом, сообщили 2 июня в пресс-службе учебного заведения.

«В связи с запросами СМИ по поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время он находится под наблюдением врачей, состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Глыбочко заявил, что сразу шесть клинических исследований препаратов для лечения коронавирусной инфекции проходят на базе Сеченовского университета.

В университете намерены включить в исследования от 100 до 150 пациентов, что станет вкладом в разработку лекарств от COVID-19.

Читайте подробнее: В Сеченовском университете тестируют шесть препаратов от COVID-19