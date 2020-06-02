Москва, , 13:32 — REGNUM К своим обязанностям приступил новый начальник полиции Москвы Игорь Зиновьев. Личному составу заместителя начальника ГУ МВД России по Москве сегодня, 2 июня, представил начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте также: СМИ назвали имя нового главы полиции Москвы

Представление прошло в режиме видеоконференции.

Также был представлен и новый руководитель УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве — полковник полиции Станислав Сулаков.Как сообщало ИА REGNUM, указ о назначении Игоря Зиновьева на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Москве —начальника полиции накануне, 1 июля. подписал президент РФ Владимир Путин.