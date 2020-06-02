Москва, 2 июня 2020, 13:30 — REGNUM В Москве ко Дню города отреставрируют Северный речной вокзал. Об этом 2 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра объекта.
«Мы возобновили крупномасштабную реконструкцию Северного речного вокзала […]», — цитирует мэра агентство «Москва».
Работы включают реконструкцию набережной, создание очистных сооружений, подвод электричества к кораблям.
«Все это одновременно реставрируется, реконструируется и будет сдано ко Дню города», — заявил мэр.
Планируется, что после реставрации возле здания вокзала появится новое общесвенное пространство площадью 100 гектаров.