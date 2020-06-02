Чебоксары, , 13:29 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев второй раз публично раскритиковал чиновников за длинные отчёты и ответы не по существу. Первым под критику попал коллега по партии, глава администрации Цивильского района, справоросс Сергей Беккер, вторым стал главный государственный жилищный инспектор Виктор Кочетков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На планёрке в правительстве глава госжилинспекции представил стратегию развития жилищного надзора и лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Чувашии до 2024 года. Внимательно выслушав докладчика, который выступал более 10 минут, Олег Николаев отметил, что было представлено «достаточное большое количество очень интересной информации».

«Но этот пример — пример того, как ни в коем случае нельзя представлять стратегию. Вы больше представляли отчёт о деятельности вашего ведомства, чем стратегию. И в итоге перегрузили абсолютно ненужной информацией», — высказал мнение врио главы Чувашии, подчеркнув, что Виктор Кочетков также не учёл важные моменты, на которые обратил внимание руководитель администрации главы Чувашии Вячеслав Борисов.

«Уважаемые коллеги, не надо отчётами перегружать. Мы сейчас говорим о стратегии и плане дальнейших действий конкретного ведомства. Об отчётах мы ещё поговорим отдельно и очень подробно», — призвал Олег Николаев.

Стратегия направлена на доработку. Отметим, что ранее руководитель республики раскритиковал сити-менеджера Цивильского района Сергея Беккера, который в ходе ответов на вопросы в соцсетях превратил своё выступление в отчёт о деятельности администрации.