Чебоксары, 2 июня 2020, 13:29 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев второй раз публично раскритиковал чиновников за длинные отчёты и ответы не по существу. Первым под критику попал коллега по партии, глава администрации Цивильского района, справоросс Сергей Беккер, вторым стал главный государственный жилищный инспектор Виктор Кочетков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На планёрке в правительстве глава госжилинспекции представил стратегию развития жилищного надзора и лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в Чувашии до 2024 года. Внимательно выслушав докладчика, который выступал более 10 минут, Олег Николаев отметил, что было представлено «достаточное большое количество очень интересной информации».
Стратегия направлена на доработку. Отметим, что ранее руководитель республики раскритиковал сити-менеджера Цивильского района Сергея Беккера, который в ходе ответов на вопросы в соцсетях превратил своё выступление в отчёт о деятельности администрации.