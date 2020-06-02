Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Природоохранная прокуратура Петербурга пошла в суд с требованием ликвидировать мусорные свалки у Дальневосточного проспекта в Невском районе города. Об этом ИА REGNUM сообщили в экологической организации «Зеленый фронт», активисты которой и обратились к прокурорам за помощью.

Три крупных незаконных полигона экологи заметили в середине мая. В створе улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта складировали промышленные отходы.

В ответе прокуратуры на запрос экологов сообщается, что ведомство установило факты размещения отходов на земельном участке 100 по Октябрьской набережной, принадлежащем ООО «Эллипс», а также на территории общего пользования в тупике улицы Станция Нева, возле дома №38 по Октябрьской набережной.

Природоохранная прокуратура подала иск в Невский районный суд и требует от «Эллипса», а также администрации Невского района, ликвидировать несанкционированные свалки. Сейчас эти заявления находятся на стадии рассмотрения.

«Организация работ по ликвидации свалок занимает много времени, а также ведет к большим бюджетным расходам. При должной организации земельного контроля можно добиться пресечения образования и разрастания таких свалок, но эта работа должна производиться органами местного самоуправления на постоянной основе. Но пока контроль за обращением строительных отходов в Петербурге никак не налажен, частники, которых не пугают мизерные штрафы, так и будут заваливать мусором безнадзорные промзоны и пустыри Петербурга», — считает председатель «Зеленого фронта» Сергей Виноградов.

Напомним, по данным Смольного, в 2019 году в рамках нацпроекта «Экология» в Петербурге ликвидированы 273 незаконныхсвалки.