Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM В Петербурге за последние сутки комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020−2021 гг. подтвердила еще десять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции.

Всего за 1 июня комиссией было рассмотрено 16 случаев летальных исходов, однако шесть из них не стали относить на счет коронавируса.

Список подтвержденных жертв COVID-19 пополнился восемью женщинами в возрасте от 48 до 93 лет и двумя мужчинами, 64 и 65 лет. Большинство из умерших страдали хроническими заболеваниями, сообщили 2 июня в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания — гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гепатит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, панкреатит», — отметили в комздраве.

Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Таким образом всего в Петербурге от COVID-19 скончались 223 человека.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 16 689 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 6008 человека. За последние сутки зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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