Москва, , 13:22 — REGNUM Введённые в РФ на время кризиса меры поддержки подтверждают необходимость обозначить в Конституции и гарантии на адресную социальную поддержку. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала председатель Попечительского совета Российской Академии образования Ольга Васильева:

«Забота о детях и забота о семье — это всегда одни из главных социальных направлений — так было всю историю нашего государства. И я, как любой нормальный человек, поддерживаю заботу о семье. Всех великие педагоги, которые давали оценку семье, говорят: «Семья — это, прежде всего, среда, в которой маленький человек учиться творить добро, это начало человеческой жизни. Я хочу вспомнить слова Льва Толстого, который сказал: «счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Если у вас нет семьи — считаете что у вас нет ничего. С этим нельзя не согласиться, потому что каждый из нас понимает, что действительно, начало всей нашей жизни — это всё-таки семья, это наши родственники, родители — с ними связана почти вся наша жизнь.

Два этих огромных тезиса о семье и детях — они связаны, потому что детей мы не можем рассматривать вне контекста семьи. Это просто невозможно. Уже много говорилось о том, какова роль в воспитании детей для будущего страны: воспитывая сегодняшних детей, родители воспитывают будущую историю. Сегодня ребёнок — завтра гражданин. Это — будущая история практически всего мира и очень важно, как эта история делается сегодня. Потому что это — маленькие люди, это граждане — это будущее нашей страны. И все это взаимодействует с семьей, потому что семья — это действительно начало основ всего.

И вот это понятие счастья оно не отделимо от понятия семьи. И сразу хочу сказать, что на сегодняшний день в этом направлении сделано очень много. В России идёт Десятилетие детства. Усилилась забота о детях с особенностями здоровья, о детях, которые имеют инвалидность, о детях, которые живут в нашей стране. На сегодняшний день в нашей стране наблюдается большой прирост детского населения. Это — будущее нашей страны, главное забота и главная ответственность живущих сейчас.

Повторю ещё раз общее мировое мнение о том, что если у вас нет семьи — у вас нет ничего. И вот в этой семье есть наши с вами дети, о которых мы должны заботиться, учить их, воспитывать, помня о том, что мы пишем историю, и для себя в том числе. Потому что во всех цивилизациях на протяжении всей истории человечества действует правило: как ты относишься к своим детям, также дети будут относиться к тебе позднее. Это все взаимосвязано. Разработаны очень хорошие поправки Конституции, и я думаю, что они у всех вызовут большое одобрение — по-другому просто не может быть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 июня, в Международный день защиты детей, президент России Владимир Путин провёл видео конференцию с участием семей, удостоенных орденов «Родительская слава». В ходе беседы глава государства, в частности отметил:

« Не случайно, что при обсуждении поправок в Конституцию России защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений самих граждан нашей страны. Также убеждён, что необходимо закрепить в Основном законе заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства. Эта поправка к Конституции важна не только сегодня, но и, разумеется, на десятилетия вперёд».

Напомним, голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля 2020 г.

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