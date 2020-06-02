Сухум, , 13:26 — REGNUM Перестрелку возле дома первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы потребовали тщательно расследовать члены ветеранской организации «Аруаа». Призыв был размещен 1 июня на ее сайте

В обращении говорится, что члены «Аруаа» не защищают нарушителей закона вне зависимости от их партийной принадлежности. Такого же отношения ветераны потребовали от действующей власти в отношении всех участников перестрелки в селе Нижняя Эшера.

«Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Факт криминальных разборок возле дома первого президента должен быть тщательно расследован, и виновные должны быть наказаны», — говорится в заявлении «Аруаа».

Напомним, о стрельбе возле дома первого президента Абхазии 1 июня сообщил в публичном обращении министр внутренних дел республики Дмитрий Дбар. Он призвал граждан не препятствовать работе правоохранителей, а также заявил, что по тревоге поднят личный состав всех силовых подразделений в стране.

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