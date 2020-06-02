Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM В Свердловской областной клинической больнице № 1 (СОКБ № 1) провели санитарную обработку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

К работам привекли военнослужащих Центрального военного округа.

«К санитарной обработке помещений СОКБ №1 2 июня подключились мобильный расчет оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической защиты ЦВО», — сообщили в структуре.

Проводились как дезинфекция, так и другие противоэпидемические мероприятия, добавили в штабе. Пока некоторые отделения больницы остаются закрытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в СОКБ №1 произошла вспышка COVID-19. Заболевание выявляли как у пациентов, так и у медработников учреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В крупнейшей свердловской больнице произошла вспышка коронавируса