Сеул, , 13:34 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали первый в текущем году случай гибели человека, заразившейся опасной бактерией Vibrio vulnificus (Вибрио вульнификус). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний.

По их словам, смерть 74-летней жительницы провинции Кёнгидо наступила 20 мая, спустя пять дней после проявления первых симптомов.

Вибрио вульнификус считается самой смертоносной и вызывает тяжелые раневые инфекции, которые в медицине называют некротическим фасциитом. После попадания в организм человека, могут появиться следующие симптомы: лихорадка, диарея, рвота, а также в более чем 50% случаев в течение 48 часов летальный исход.

Данный вид бактерий может попасть в организм через морепродукты, которые обитали в загрязненной воде или через поврежденные участки кожи во время купания в море.