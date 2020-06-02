Великий Новгород, , 13:08 — REGNUM За последние сутки в Новгородской области подтверждено 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это несколько больше, чем было зафиксировано днём ранее (72 случая).

По данным оперативного штаба, на 2 июня общее количество выявленных в Новгородской области фактов инфекции составляет 1430 случаев.

Выздоровел и выписан за сутки 21 человек, общее число переболевших достигло в области 412 человек. Под наблюдением остаётся 2400 человек. Всего протестировано на наличие коронавируса около 32 тыс. жителей.

Главным очагом заболевания на территории региона остается Великий Новгород — здесь выявлен 651 случай. Еще 138 — в прилегающем к областному центру Новгородском районе. Также в числе «антилидеров» — Чудовский (158) и Маловишерский (143) районы Новгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения и запреты в регионе будут постепенно отменяться с учетом того, к какой зоне относится тот или иной район, по «принципу светофора» — «зелёной», «жёлтой» или «красной».

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