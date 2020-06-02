Липецк, , 13:07 — REGNUM В Липецкой области зарегистрирована седьмая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Скончался мужчина, проживавший в Липецке. Ему был 71 год. Мужчину лечили от двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

У пациента была тяжёлая патология сердечно-сосудистой системы и онкологическое заболевание, внебольничная пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности мужчина скончался.

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