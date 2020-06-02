Омск, , 13:07 — REGNUM Заморозки возможны на территории Омской области в ночные часы. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уточняется, что опасные явления — заморозки от — 1 до — 6 °C — ожидаются в ночные часы с 3 по 6 июня местами по Омской области.

Заморозки опасны для сельскохозяйственных растений. Жителям региона рекомендуют принять меры по их защите.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки также ожидаются в Красноярском крае.

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