Йошкар-Ола, , 13:06 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 июня выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике до настоящего момента подтверждено 1854 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в республике 1445 человек, за последние сутки выписаны 66 граждан. Таким образом об общего числа носителей коронавируса 77,9% уже выздоровели. 13 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки в регионе летальных случаев в связи с COVID-19 не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл около 400 сотрудников социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан получат стимулирующие выплаты. Работающим в соцучреждениях врачам положено 40 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу и социальным работниками — 25 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу — 20 тыс. рублей. Предусмотрены выплаты и для технического персонала.

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