Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 13:05 — REGNUM В Адамовском районе Пермского края пенсионер привлечен к уголовной ответственности за управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Адамовского райсуда.

Житель поселка Комсомольский сел за руль будучи пьяным и поехал в райцентр. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение.

Свою вину пенсионер признал и раскаялся, что было учтено судьей при вынесении решения. Мужчине назначен штраф в 200 тыс. рублей, а также запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Суд предоставил пенсионеру рассрочку выплаты штрафа на 40 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.