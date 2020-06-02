Москва, , 13:04 — REGNUM Ожидаемый прорыв в области разработки вакцины от коронавируса может стать мировой сенсацией в части очень коротких сроков ее разработки и вывода на рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя заявление Миноборооны РФ о тестировании вакцины.

«Обычно биологические препараты, повышающие сопротивление иммунитета, разрабатывают годами. А для борьбы с неизвестными ранее болезнями уходило 10 лет и больше.

Совместное участие Минобороны и ведущих профильных российских институтов в разработке вакцины логично и дает надежду на отличный результат. После проведения исследований, доклинической и текущей клинической фазы предстоит непосредственный запуск препарата.

После распада СССР военная медицина получила не такой сильный урон, как другие отрасли экономики. Сегодня есть объективный шанс к осени достигнуть цель и запустить долгожданную вакцину.

На мировом фармацевтическом рынке порядка 10 крупнейших международных компаний также уверенно идут к цели. На разработки и исследования голубые фишки фармрынка ежегодно выделяют несколько десятков миллиардов долларов.

Российский частный сектор этой отрасли пока не может себе позволить проведение такого объема исследовательских работ.

Зачастую задача владельцев фармкомпаний в России сводилась к росту их капитализации и продаже иностранным инвесторам. Вот почему ключевая роль государства в решении разработки вакцины сегодня неоспорима», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ уже в ближайшее время планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса.

Читайте также: В России начинают испытывать вакцину от COVID-19 на добровольцах