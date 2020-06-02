Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM Уже более 350 тысяч семей, проживающих в Свердловской области, получили выплату на своих детей до 16 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным структуры, выплаты получены уже более чем на 507 тысяч детей. Таким образом, жителям перечислили уже более 5,7 млрд рублей. Большинство граждан подавали запрос на выплату через портал Госуслуг.

Первые перечисления прошли тем родителям, которые подали заявку до 28 мая включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, выплата предоставляется на ребёнка возрастом от 3 до 16 лет.

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