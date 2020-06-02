Кострома, , 12:58 — REGNUM Президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет получили 50 тысяч костромских семей, об этом сообщает Пенсионный фонд Костромской области. Деньги выдали на 73 тысячи несовершеннолетних, проживающих в регионе.

Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Кроме этого, государственная помощь в период пандемии коронавируса предусмотрена для детей возрастом до 3 лет — их родителям полагается ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей. По данным ПФР, получателями президентских выплат по двум статьям станут около 120 тысяч костромских семей. Общая сумма детских выплат составит 1 млрд 300 млн рублей.

Напомним, меры поддержки российских родителей были анонсированы 11 мая 2020 года. В обращении к нации президент заявил о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, и расширении прав на получение ежемесячной выплаты в 5 тысяч рублей. По новым правилам, получить средства в апреле, мае и июне смогут родители или усыновители малышей до 3лет.