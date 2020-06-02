Киров, Калужская область, 2 июня 2020, 15:26 — REGNUM В Калужской области стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу с пациентами с короновирусной инфекцией производились с нарушениями законодательства, что привело к нарушению сроков и размеров выплат. Об этом 2 июня сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Искрина Лепёхина.
По её словам, после вмешательства кировского межрайонного прокурора медицинским работникам был произведён перерасчет и выплаты стимулирующего характера на сумму более семи миллионов рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Более трех тысяч калужских медиков получили стимулирующие выплаты