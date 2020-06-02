Киров, Калужская область, , 15:26 — REGNUM В Калужской области стимулирующие выплаты медицинским работникам за работу с пациентами с короновирусной инфекцией производились с нарушениями законодательства, что привело к нарушению сроков и размеров выплат. Об этом 2 июня сообщила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник областного прокурора Искрина Лепёхина.

Здание прокуратуры Калужской области Prokuror-kaluga.ru

По её словам, после вмешательства кировского межрайонного прокурора медицинским работникам был произведён перерасчет и выплаты стимулирующего характера на сумму более семи миллионов рублей.

«Прокурорами районов продолжаются надзорные мероприятия, направленные на восстановление прав медицинских работников на оплату труда в период введения ограничительных мероприятий, связанных с короновирусом», — подчеркнула Искрина Лепёхина.

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