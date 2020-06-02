Красноярск, , 12:59 — REGNUM Со 2 по 5 июня в центральных районах Красноярского края ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает Среднесибирскиай УГМС.

По прогнозу представителей ведомства, температура в воздухе и на поверхности почвы местами упадёт до —2°.

3 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы. В горах южных районов края местами пройдут сильные дожди. Днём в центральных районах ожидается сильный северо-западный ветер, на порывах до 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 2 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +15… +17 °С.

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