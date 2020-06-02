Пятигорск, Ставропольский край, , 12:55 — REGNUM Рецидивист, содержавшийся в одном из следственных изоляторов Ставропольского края, стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз он подозревается в убийстве сокамерника, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 17 мая 2020 года в камере для осужденных СИЗО-2 в городе Пятигорске между подозреваемым и его сокамерником произошла ссора по малозначительному поводу. В ходе конфликта фигурант дела набросился на потерпевшего и задушил его.

Известно, что подозреваемый в свои 30 лет уже дважды судим за убийство, а также за покушение на убийство. Расследование нового уголовного дела продолжается.

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