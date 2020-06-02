Новосибирск, , 12:52 — REGNUM Лето в Новосибирской области, по прогнозам синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, будет спокойным.

В июне температура воздуха в Новосибирске будет ниже нормы примерно на три градуса. Причина — циклоны со Среднего и Южного Урала.

«В период со 2 по 7 июня в регионе ожидаются дожди и грозы, температура воздуха будет в районе 15−20 градусов тепла, ночью +5…+7 градусов. Ночные заморозки возможны 4−5 июня», — приводят «Вести Новосибирска» прогноз.

В июле температура будет приближена к норме, но в западной части Новосибирской области ожидаются обильные осадки. В августе температура будет в рамках климатической нормы.

В целом же, лето в регионе ожидается «спокойным». пояснили в Западно-Сибирском УГМС.