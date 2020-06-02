Брянск, , 12:53 — REGNUM Прокуратура проверила соблюдение прав ребёнка после обнаружения истощённой девочки в Брянске. В отношении должностных лиц органов опеки и попечительства после проверки возбуждено уголовное дело, сообщили 2 июня в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В адрес главы Брянской городской администрации внесено представление с требованием устранения нарушений действующего законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. Расследование уголовного дела взято на контроль региональной прокуратурой.

Девочка находится в больнице.

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