Москва, , 12:42 — REGNUM Реализация автомобилей Lada в мае 2020 года оказалась выше на 65,7%, чем в апреле текущего года. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба компании АвтоВАЗ.

При этом в АвтоВАЗе отметили, что май стал вторым месяцем работы компании в условия ограничительных мер, принятых из-за эпидемии коронавируса. Всего за отчетный период было продано 16 663 экземпляра легковых и легких коммерческих машин АвтоВАЗа (включая модель Niva — 1 083 штук).

Самой популярной моделью Lada стала Granta. Обладателями этого авто в мае стали 5726 автолюбителей. На втором месте оказалась Vesta, реализация которой составила 4 475 автомобилей. Замыкают топ-3 пассажирские версии семейства Largus. За май был продан 1 981 автомобиль.

«Мы наблюдаем положительную динамику продаж и надеемся, что эта тенденция продолжится на фоне дальнейшего ослабления эпидемиологических ограничений. С 1 июня более 300 официальных дилеров LADA возобновили свою работу во всех регионах страны, соблюдая все необходимые санитарные требованиями для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников», — сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Оливье Морне.

Напомним, в 2019 году самой экспортируемой моделью АвтоВАЗа стала Lada Granta.

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