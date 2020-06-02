Село Учкекен, Карачаево-Черкесия, , 12:40 — REGNUM Прокуратурой Карачаево-Черкесии были выявлены нарушения прав медработников в Малокарачаевской центральной районной больнице. В медучреждении не соблюдались правила охраны труда, чем создавалась угроза жизни и здоровью медиков и пациентов, сообщили 2 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Нарушения были связаны с обеспечением медицинского и технического персонала средствами индивидуальной защиты. В ходе прокурорской проверки также было установлено, что в больнице не велся надлежащим образом учет средств защиты.

По данному факту было направлено представление в адрес руководства больницы, в котором высказано требование безотлагательно принять меры, направленные на восстановление и защиту прав медицинских работников. Его исполнение находится под контролем прокуратуры Малокарачаевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральная прокуратура поручила проверить информацию в СМИ о якобы сокрытии властями Карачаево-Черкесии истинного положения дел с распространением коронавирусной инфекции и нарушением прав медработников.