Хабаровск, , 12:42 — REGNUM В Хабаровском крае начались двухсторонние лётно-тактические учения авиационного бомбардировочного полка и истребительной авиачасти. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

В ходе учений, в которых также принимают участие экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, будут отрабатываться различные задачи пилотирования, в том числе ухода от средств поражения условного противника, выполнения элементов высшего пилотажа на малых и средних высотах, полёта на максимальную дальность. Пилотами будет отрабатываться и посадка на аэродром, взлетно-посадочная полоса которого получила повреждение.

На следующем этапе экипажи выполнят лётные тактические задания, отработают групповое пилотирование и элементы воздушного боя. Особое внимание будет уделено технике пилотирования на разных высотах с одновременным применением наступательных и оборонительных маневров.

При полётах в парах экипажи будут меняя друг друга выполнять задачи истребительной и бомбардировочной авиации, а также отрабатывать тактическое противоборство между лётными звеньями — условными противниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта лётчики бомбардировочного авиаполка в Хабаровском крае провели практические пуски ракет с лазерной головкой самонаведения класса «Воздух-поверхность».

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