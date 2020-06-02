Афины , , 12:34 — REGNUM Опубликованный 2 июня совместный приказ греческих министров развития, защиты граждан, труда и внутренних дел определяет правила поведения при посещении пляжей, сообщает AMNA.

Пляж и пристань на острове Керкира, Греция Дарья Алексеева © ИА REGNUM

На основании решения, максимальное число посетителей пляжа площадью до 1000 кв.м. — 40 человек, минимальное расстояние между осями зонтиков — 4 метра.

Также определены следующие правила:

— Максимальное количество граждан, прячущихся от солнца под одним зонтиков — 2 человека, за исключением семей с несовершеннолетними детьми.

— Минимальное расстояние между отдыхающими, которые находятся под разными зонтиками — 1,5 метра.

— Не допускаются командные виды спорта, которые предполагают физический контакт.