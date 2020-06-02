Афины , 2 июня 2020, 12:34 — REGNUM Опубликованный 2 июня совместный приказ греческих министров развития, защиты граждан, труда и внутренних дел определяет правила поведения при посещении пляжей, сообщает AMNA.
На основании решения, максимальное число посетителей пляжа площадью до 1000 кв.м. — 40 человек, минимальное расстояние между осями зонтиков — 4 метра.
Также определены следующие правила:
— Максимальное количество граждан, прячущихся от солнца под одним зонтиков — 2 человека, за исключением семей с несовершеннолетними детьми.
— Минимальное расстояние между отдыхающими, которые находятся под разными зонтиками — 1,5 метра.
— Не допускаются командные виды спорта, которые предполагают физический контакт.